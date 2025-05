Er is er één jarig hoera hoera dat kun je wel zien dat is zij. Onze fantastische Koningin Máxima is jarig en daarom zijn wij allemaal blij. 54 alweer en daarom viert ze het "in besloten kring', beter bekend als... de supergeheime sekskelder onder Huis ten Bosch. Extraspeciale verjaardagsopdracht. Ga naar ANPFOTO punt ennel en tel hoeveel fotoos eergisteren van Máxima zijn gemaakt, met d'r roze jurkie. Extra gebakje voor de goede inzender!

Update: Waar zijn we toch zonder blauw bloed? #3 Mosselkettingen!