Tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, bekend van bierbuik Bruls, is de verkoop van alcohol door winkels en supermarkten VERBOTEN. Van 12 tot 18 juli mag en kan je vanaf 12.00 uur geen alcohol kopen in het land tussen spoorlijn Arnhen-Nijmegen, de St. Canisiussingel en DE WAAL, keiharde grenzen dunkt ons. Dat betekent rond de Vierdaagse geen uitzinnige zuipfeesten op straat met bier, bier en nog meer bier maar gewoon heel kalmpjes en saai aan de Baileys of Gin Tonic op het terras of aan de bar. Althans dat hoopt de gemeente. Die wil namelijk moslims een pleziertje doen een nieuw staaltje vertrutting invoeren "overlast door dronken feestgangers beperken" en "ook moet het zwerfafval worden tegengegaan". Het is Berlijn in de DDR, het is Amsterdam onder Duitse bezetting, het is: een ramp! De Carmiggelt van De Nijmeegse Stadskrant doopt zijn pen woedend in een potje inkt en begint zijn Vierdaagsekronkels. En er is meer dapper verzet: de redactie van GeenStijl zal naar Nijmegen togen, daar gewoon BIER gaan verkopen en eigen Vierdaagsefeest in een ondergrondse bunker organiseren. Geen brug is ons te ver!