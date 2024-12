Kijk. Dat had je niet onder al die linkse kabinetten-Rutte. Een regering waarin nog mensen zitten, van vlees en bloed, die met hun hand over hun hart strijken en alle gevangenen drie dagen eerder herenigen met hun families. "Om ruimte te maken in de overvolle gevangenissen gaat staatssecretaris Coenradie (PVV, Justitie) vanaf deze week gedetineerden drie dagen eerder naar huis sturen dan de bedoeling was. De problemen zijn zo nijpend dat de strafvermindering die veroordeelden krijgen de komende tijd nog verder kan oplopen. De bewindsvrouw sluit zelfs niet uit dat straffen helemaal kwijtgescholden moeten worden om plek te maken voor nieuwe gevangenen, al is daarvan nu nog geen sprake." Prachtig en inspirerend. En waarom moeten die mensen überhaupt vastzitten? Het helpt toch niet.