Straffen, kent u die uitdrukking? De ene keer krijg je in dit land een fopstraf, dan weer een lage straf en een andere keer is het juist een straf die nogal meevalt. En dan heb je ook nog straffen zoals die voor Donny Marwa vandaag, die nooit hoog genoeg zijn, maar toch ook niet laag. Van een andere orde zijn dan weer straffen in de commentsectie van GeenStijl, zogeheten permabans of tempbans of simpelweg wegjorisste tegels. Dat zijn straffen die juist altijd volkomen alsook compleet totaal terecht zijn. Maar soms vraag je je weleens af: heeft al dat straffen nou zin? En daarover gaat het leesvoer in het Stamcafé vanavond, van het bekende rationalistenblog Astral Codex Ten. De schrijver vraagt zich af of meer straffen leidt tot minder criminaliteit en het antwoord is uiteraard complex doch zeker niet ontkennend. Voor ons leken was het inzicht dat straffen minder effectief worden naarmate ze meer worden toegepast verhelderend, al zal dat voor juristen en criminologen gesneden koek zijn. Desalniettemin lijkt ons deze verhelderende review van reviews ook voor de kenners interessant leesvoer, alsook een ideale opening voor de discussie: moeten de straffen in dit land OMHOOG, en ZO JA HOE? Maar eerst dus even lezen: Prison And Crime: Much More Than You Wanted To Know.