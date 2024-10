Heftige dag gisteren in de rechtbank van Maastricht, waar Donny Marwa (24, Geleen) terechtstaat voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van Gino van der Straeten (9), die in 2022 uit een speeltuin in Kerkrade verdween. Later bleek de arme jongen te zijn gedrogeerd, mishandeld, misbruikt en vermoord door laffe tak Donny Marwa. De zussen van Gino kregen gisteren het spreekrecht en voor hen telt vandaag, bij het requisitoir en de strafeis van het Openbaar Ministerie, maar één ding: dat die knettergekke en staatsgevaarlijke malloot zo lang mogelijk achter de tralies verdwijnt. Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum 'lijdt Donny M. aan een persoonlijkheidsstoornis met borderline en anti-sociale trekken en aan een pedofiele stoornis' met nog een boel andere vervelende trekjes. In 2017 werd hij ook al veroordeeld voor het misbruik van twee kinderen. Nu LIVE, Tante Sas is erbij, updates volgen hieronder - de strafeis tegen Donny Marwa. Later meer.

Update 10:05 - OvJ: "Gino werd de prooi van een seksueel roofdier"

Update 10:45 - Requisitoir duurt ongeveer drie uur, dus even voor de lunch horen we de strafeis

Update 11:34 - "Ontvoering, seksueel misbruik, zware mishandeling en het vermoorden van Gino is wettig en overtuigend bewezen, zegt de OvJ. Evenals het bezit, maken en verspreiden van kinderporno, en het misbruiken van een minderjarige jongen." Maar goed, dan komt nog de vraag hoe toerekeningsvatbaar hij was

Update 12:10 - OM EIST 28 JAAR CEL + TBS MET DWANGVERPLEGING TEGEN DONNY MARWA. Geen levenslange eis, want: "Dat brengt het risico met zich mee dat Donny M. ooit onbehandeld vrijkomt." Reminder: Michael Panhuis (de moordenaar van Anne Faber) kreeg ook 28 jaar cel + tbs met dwangverpleging.