Vanaf vandaag: een van de rechtszaken van dit jaar in Nederland, namelijk die tegen Donny Marwa (24) uit Geleen. Deze Donny maakte een hel van de laatste uren van het leven van Gino van der Straeten (9), die in juni 2022 spoorloos verdween uit een speeltuin in Kerkrade. Al snel kwam de in 2017 ook al voor kindermisbruik veroordeelde Donny Marwa in beeld. Donny bekende vrijwel direct: hij had Gino ontvoerd, xtc en kamagra (een soort viagra) gevoerd, seksueel misbruikt en vermoord. Maar: "Volgens de officieren liet Donny M. tijdens de verhoren niet het achterste van zijn tong zien, en stemde hij zijn verklaringen af op onderzoeksgegevens." De moeder van Gino is inmiddels overleden - gebroken hart - maar de rest van de familie wil antwoorden. Antwoorden, over wát er precies is gebeurd. Nabranders uit de hel: "Bij zijn veroordeling in 2017 werd M. omschreven als 'een ernstig beschadigde jongeman', maar de kans op herhaling werd ingeschat als matig." En: toen er kinderporno werd aangetroffen op de telefoon van Donny deed de politie er niks mee want ze waren druk... met de avondklok. Tante Sas is erbij, woensdag strafeis, 27 november uitspraak, updates volgen hieronder, later meer.

Update 9:52 - "De officieren van justitie (OvJ) gaan de verdachte Donny noemen, "om zijn achternaam te vermijden". Hij wordt ook nog vervolgd voor bezit en verspreiden van kinderporno, en van het misbruiken van een ander kind, en het maken van beelden van het misbruik." Tsja

Update 10:51 - "In totaal volgde Donny M. Gino 12 minuten lang. Had hij al in zijn hoofd wat hij met Gino wilde doen, vraagt de rechter? "Ja, de bedoeling was dat hij mij zou aftrekken en pijpen", zegt Donny M."

Update 11:00 - Donny had trouwens het plan om het lichaam van Gino te verbranden. Nare details nu bij Saskia over hoe Donny de doodsbange jongen ontvoerde in zijn auto. Nog twijfelde om 'm eruit te zetten, maar hem toch meenam naar z'n huis