Vandaag de laatste dag in de rechtszaak tegen de moordenaar van de 9-jarige Gino: Donny Marwa, die reeds 28 jaar cel + tbs met dwangverpleging tegen zich heeft horen eisen. Het pleidooi van de verdediging en om zo'n monster te verdedigen geven we je te doen. Ondanks wettig en overtuigend bewijs, ondanks bekentenis, ondanks de sentimenten en ondanks alles tóch naar voren stappen voor de rechtsstaat: ook kidnapper, kindermisbruiker en moordenaar Donny Marwa verdient een eerlijk proces. We gaan luisteren naar het pleidooi van de advocaten, plus repliek en dupliek, en het laatste woord van de volslagen geschifte kindermoordenaar Donny Marwa. Aan zijn zijde staat advocate Sjanneke de Crom en zij kan er ook niks aan doen. De Crom: "Het immense verdriet gaat bij iedereen door merg en been, ook bij ons. We zullen vandaag dingen vertellen die niemand wil horen, maar iedereen heeft recht op een eerlijk proces." Doen jullie een beetje lief voor haar? Updates volgen, later meer.

Update 10:32 - Advocate De Crom kan zich vinden in tbs met dwangverpleging maar is wel voor een fors lagere gevangenisstraf dan de 28 jaar. Hmmmm

Update 11:12 - Donny is zelf ook heel erg zielig. Lees maar: "In deze zaak is sprake van heel veel media-aandacht. Hij is publiekelijk al veroordeeld. Zijn personalia, zijn liefdesleven, hobby's, alles is bekend gemaakt. Afgelopen woensdag zijn zelfs beelden uit het politieverhoor openbaar gemaakt die hier in de rechtszaal zijn getoond. Iedereen heeft afstand van hem genomen. Hij krijgt geen bezoek. Zijn enige contacten buiten de gevangenis zijn wij, de advocaten." Gossie

Update 12:20 - Advocate wijst ook op de straffen voor Jos Brech (16 jaar) en Thijs Hermans (22 jaar). "Dat is fors minder dan de strafeis in deze zaak. Dit terwijl daar drie dodelijke slachtoffers te betreuren waren en niet één." Voorts zegt ze dat Marwa, die al vaker in de fout is gegaan, in het verleden te weinig hulp heeft gekregen. Hulp die 'in die periode niet, of althans niet voldoende, geboden is'