Geen nieuws bij de NOS, geen nieuws bij de T., geen nieuws bij het AD, wel nieuws bij NU.nl en natuurlijk op uw eigenste GeenStijl: de rechtbank Amsterdam die gisteren een veroordeelde terrorist zijn paspoort teruggaf, omdat het paspoort van terroristen afpakken 'discriminatie' zou zijn. En nou staat de rechtsstaat onder de druk want zometeen gaan politici weer helemaal op de populistische toer en dat kunnen we echt niet hebben. Als togadragers iets zeggen wat iedereen idioot vindt dan moet iedereen namelijk gewoon ja en amen knikken, zo werkt de rechtstaat, zo werkt de trias politica en niet anders. Vooral niet na de breek de LIVESTREAM van het Vragenuurtje met vragen van Queeny Rajkowski (VVD) volgen mensen.

UPDATE: Minister Van Weel zegt dat het ministerie verbaasd was door de uitspraak en voornemens is in hoger beroep te gaan.