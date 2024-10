Schakelen we nu rechtstreeks naar de Nationale Vergaderzaal waar het jengelende zootje grofbetaald ongeregeld elkaar weer kinderachtig de maat gaat nemen, voor rotte vis gaat uitmaken en krijsend komt eisen dat er krachtig AFSTAND moet worden genomen van dit en dat en natuurlijk van DIE TWEET. We beginnen met Mirjam Bikker met een kamervraag over het AD-artikel "Antisemitisme laait op: Joodse mensen geven soms andere naam op bij bestellen". Ze worden er stapelkrankjorum van bij de Joodse deli's. Al die bestellingen voor gefilte fish, latkes & falafel speciaal worden opeens gedaan door Mwabi Akitalamoewebe, Piet de Vries, Wim Heitinga en Samantha Mosterd. Kan zo niet langer. Alle Cohens aan dek!