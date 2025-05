Allemaal even DOEI zeggen tegen Karim Khan. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag doet een stap terug. Dat is niet gek, aangezien er al geruime tijd (zie ook: deze Bassiehof van afgelopen november) een MeToo-affaire rondom de man smeult. De man zou buiten het boekje, of eigenlijk in het broekje, gegaan zijn bij een ondergeschikte. Grenzen respecteren, zelfs voor de internationaalrechtsgezinden niet altijd makkelijk. Het VN-onderzoek naar de MeToo-zaak is bijna afgerond, dus vond Khan het eindelijk een mooi moment om zijn functie neer te leggen. Hij zal waarschijnlijk niet gemist worden, want bij het ICC gebeurt naar verluidt toch niet zoveel meer sinds Trump sancties opwierp tegen het instituut naar aanleiding van het (toch wel vrij belachelijke) arrestatiebevel voor Neyanyahu. Er wordt zelfs beweerd dat de harde aanpak van Israël door het ICC nog wel eens een poging van Khan zou kunnen zijn om het slachtoffer in de MeToo-zaak te sussen, of in ieder geval dat 'denk aan het lot van de Gazanen' gebruikt werd tegen de vrouw in kwestie. Allemaal niet wat je noemt OKSELFRIS. We gaan het zien.