Dat Kati Piri (PvdAGL) het donderdag van minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) voor de kloten kreeg, kwam niet uit het niets. Net zoals tijdens het bewind van voorgangster Hanke Bruins Slot (CDA) bevindt er zich een vijfde colonne onder zijn ambtenaren. Die stak de kop op na het door Hamas aangerichte pogrom van 7 oktober vorig jaar. Het gaat hier niet om de lunchpauze-activisten op de stoep van hun eigen ministerie maar de staatsdienaren in de hogere echelons met toegang tot geheime informatie. Verborgen in de schaduwen binnen het departement lekten zij die ochtend voor de zoveelste keer geclassificeerde informatie, nu over Gaza. Dus toen Piri daarna ook nog eens over het geheime Israël-reisschema van Veldkamp bleek te beschikken, was de maat vol: een woedeaanval in de Nationale Vergaderzaal volgde.

Wellicht dat die driftbui de reden was dat de minister daarna tijdens het debat over zijn begroting zei het arrestatiebevel (het was een drukke ochtend voor de bewindsman) van het Internationaal Strafhof (ICC) bij gelegenheid onomwonden te zullen uitvoeren. Dat zal ook wel moeten: het ICC is gevestigd in Den Haag en Nederland is ondertekenaar van het Statuut van Rome dat ten grondslag ligt aan het tribunaal. Dat wil niet zeggen dat Veldkamp (en minister-president Dick Schoof, Netanyahu is tenslotte een collega-regeringsleider) niet enkele kanttekeningen bij de beslissing van de Britse ICC-hoofdaanklager Karim Khan kunnen plaatsen. Het kabinet mag wel wat kritischer zijn.