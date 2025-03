Hè get wat vreselijk Amerikaans allemaal. Vorig jaar begon een vrouw een rechtszaak tegen Jay-Z, die haar toen ze 13 was zou hebben verkracht in het altijd carnavaleske gezelschap van P.Diddy. Ja en dan gaat het internet graven en het hele probleem met schathemeltjerijk worden door onaangename dingen te zeggen in liedjes ervoor zorgt dat je allemaal onaangename dingen hebt gezegd in liedjes die tot in den eeuwigheid tegen je gebruikt kunnen worden wat dan weer een beetje onaangenaam is. Meevaller voor Jay-Z: de vrouw, die al die tijd anoniem mocht blijven, legde een verklaring af waar geen touw aan vast te knopen was, waarna de rechtszaak werd ingetrokken. Nu is Jay-Z terug en verschrikkelijk boos en gaat achter haar advocaat aan wegens afpersing en achter haar zelf wegens smaad. Vrouwspersoon reageert, nog altijd anoniem, tegenover de roddeltantes van TMZ: ben als de dood voor hem, maar ik spreek wel de waarheid.

Ja zo is het helemaal niet leuk natuurlijk, als je niet gewoon partij kunt kiezen en zo.