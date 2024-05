Heftige Instagram-post gisteravond van Sarah Neutkens, een componist en schrijver. Ze vertelt over een relatie, die volgens haar helemaal geen relatie was.

Dat is natuurlijk een kolfje naar de hand van de MeToo-redacteuren Willem Feenstra en Maud Efting . Duik erin jongens! Niet loslaten! Uitzoeken wat er is gebeurd! Wie deed wat? Wat is de rol van de hoofdredactie?

Nu we allemaal zijn aangekomen op onze nieuwe plek aan de Amstel, komt er ook weer tijd en ruimte om invulling te geven aan een andere lang gekoesterde wens: een gesprek over onze onderlinge omgangsvormen. Nu we in een geheel nieuwe omgeving zijn beland, is daarvoor het juiste moment aangebroken.

De hoofdredactie denkt al langer na over hoe we onze werkcultuur kunnen verbeteren. Al vaker is daarbij de kennissessie Professioneel gedrag op de werkvloer genoemd. Vandaag (woensdag 29 mei) gaan we daar eindelijk mee beginnen. De voltallige hoofdredactie trapt, onder leiding van Rachid Berragiy, af.

Uit het sociale veiligheidsonderzoek kwam eerder naar voren dat we bij de Volkskrant ons gedrag niet drastisch hoeven te veranderen, maar dat we vooral moeten leren in alle openheid feedback te geven en te ontvangen, en om over ons gedrag en omgangsvormen te praten. Dat zal, naast diversiteit en inclusiviteit, centraal staan gedurende de bijeenkomsten.

Voor de hoofdredactie en de chefs, die in juni aan de beurt zijn, beslaat de sessie een hele dag. De redacties moeten - na de zomer - rekening houden met een dagdeel, dus ‘s ochtends of ‘s middags. De data worden in overleg met de chefs vastgelegd. Informatie daarover volgt. De sessies zijn verplicht.

Heb je nog vragen hierover, dan weten jullie ons te vinden.