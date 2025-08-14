Zo kun je er natuurlijk ook naar kijken! Waar het uw roze blog maandagochtend opviel dat er in de vaderlandse pers wel erg weinig aandacht was voor de banden tussen de door Israël vermoorde Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif, zagen ze bij De Correspondent juist het tegenovergestelde. De westerse pers zou KARAKTERMOORD op hem hebben gepleegd door niet compleet (maar wel: bijna) te negeren dat hij in ieder geval werkzaam is geweest voor Hamas, talloze selfies met Hamas-kopstukken op zijn Telegram had staan en op 7 oktober een (meer dan een jaar later verwijderd) bericht plaatste waarin hij de barbaarse aanval op Israël steunde. Dat is het mooie van pluriforme pers natuurlijk, dat je ook lekker samen met Plant Een Olijfboom verontwaardigd kunt zijn door het RTLZ-bijschrift 'vermeend (eerste betekenis Van Dale: 'ten onrechte beschouwd als') Hamas journalist'.

Maar! Wat ze er dan altijd bij zeggen: een pluriforme pers is mooi, zolang iedereen zich maar bij de feiten houdt. En dan komen we op bovenstaand citaat, dat online al een paar dagen rondzong dankzij deze tweet van Amnesty International UK. Bron van de bewering lijkt dit paper (pdf) van de Amerikaanse hoogleraar journalist Nick Turse, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan niets meer gedaan lijkt te hebben dan het turven van alle dode journalisten die zijn opgenomen in het Amerikaanse Journalists Memorial. Uiteraard worden in dat register omgekomen journalisten tijdens de eerste gelivestreamde genocide ooit beter bijgehouden dan tijdens niet gelivestreamde genocides.

Online wordt er uiteraard vooral op gewezen dat er in een zeker conflict tussen 1939 en 1945 ook heel veel mensen werden vermoord, waaronder heel veel journalisten (alleen al 1425 journalisten in de Yad Vashem database), wat de fout van Amnesty UK extra pijnlijk en extra dom maakt. Hier een uitgebreid draadje voor de liefhebbers. Extra wrang, voor mensen die niet van dode journalisten houden: Turse geeft in zijn eigen artikel expliciet toe dat er volgens zijn eigen telling alleen al in de Irak-oorlog meer journalisten zijn vermoord, maar dat die ook langer duurde en daardoor minder erg is.

Bottom line: natuurlijk klopt er niets, maar dan ook helemaal niets van de bewering dat Israël in de afgelopen 22 maanden meer journalisten heeft vermoord dan er in alle andere conflicten bij elkaar opgeteld zijn omgekomen.

En wij vragen ons af: hoe kun je zulke ongelofelijke onzin zonder blikken of blozen opschrijven en toch je eigen verontwaardiging over wat in Gaza gebeurt als morele meetlat gebruiken voor de berichtgeving van anderen?

Raar toch?