Bij NU.nl zitten ze bovenop discriminatie. Ze hebben zelfs een speciale redacteur discriminatie, die voortdurend allerlei rapporten over discriminatie inziet, die voor gewone stervelingen verborgen blijven. Vandaag ook weer. NU.nl heeft onderzoek van het Kennisinstituut Inclusief Samenleven ingezien, dat wij op de site niet konden vinden. De conclusie? "Discriminatie en vooroordelen spelen een rol bij te lage schooladviezen voor basisschoolleerlingen." Aldus het verder volstrekt niet bevooroordeelde Kennisinstituut Inclusief Samenleven.

Nou volgen wij het nieuws over schooladviezen al best wel een tijdje, en zo weten wij dat de adviezen van docenten wel degelijk bevooroordeeld zijn, maar dat deze vooroordelen vrijwel geheel worden veroorzaakt door de sociaal-economische achtergrond van ouders. Zoals NRC (onverdachte bron, dachten wij, maar misschien niet onverdacht genoeg voor het volstrekt niet bevooroordeelde NU.nl) het schreef: "De etnische achtergrond van een leerling in groep 8 heeft over het algemeen geen invloed op het schooladvies." En als u liever een verdachte bron heeft: hier een topic van GS uit 2016 op basis van onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Maar het gekke is, in het artikel van NU.nl wordt wel voetstoots aangenomen dat lage schooladviezen discriminatie op basis van migratieachterond is. Dat zegt een senior onderzoeker van het Kennisinstituut Inclusief Samenleven, zonder dat NU.nl zich afvraagt of dat wel zo is. Je zou bijna gaan denken dat NU.nl al die onderzoeken in mag zien omdat ze de conclusies van de onderzoekers kritiekloos overpennen.

OVERIGENS: Zijn wij van mening dat die discriminerende adviezen zouden moeten worden AFGESCHAFT