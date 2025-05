Van der Goot, die vaker politici interviewt maar zich niet eerder zo lang op één persoon focuste, leerde Wilders in het proces beter kennen. "Als je iemand zo lang volgt, dan krijg je een goed beeld van hoe iemand in elkaar steekt. Ook dankzij de gesprekken die ik voerde met mensen van of rondom de PVV, experts en politicologen", zegt de politiek verslaggever.

Zo sprak Van der Goot hem over verschillende bepalende momenten in het afgelopen jaar. Van de verkiezingswinst van de PVV en de aanvaringen met zijn politieke opponent Frans Timmermans tot de chaos die regelmatig wordt veroorzaakt door de huidige, linkse oppositie. Tussen alle ontwikkelingen in Den Haag door staat de PVV aan de vooravond van een historisch besluit. Want laat Wilders het kabinet vallen over zijn tienpuntenplan? Daarover spreken de coalitiepartijen binnenkort.

NU.nl geeft met de podcastserie Geert een uniek inkijkje in hoe Geert Wilders politiek bedrijft in uitzonderlijke tijden. Verslaggever Edo van der Goot volgde de PVV-leider sinds de zomer van 2024 en was aanwezig bij cruciale momenten. De eerste twee afleveringen zijn nu te beluisteren.

Tijdens een reis in november naar het Limburgse Venlo voor een bijeenkomst met aanhangers zag Van der Goot dat Wilders daar anders wordt benaderd dan in Den Haag.

"In Nederland ging het toen veel over asiel en de noodwet. Het was crisis in het kabinet en de coalitie. Normaal levert dat kansen op voor een regerende partij, maar Wilders sneeuwde onder, omdat hem werd verweten dat zijn minister te weinig voor elkaar krijgt", zegt hij. "Maar daar ging het in Venlo helemaal niet over. Daar was hij weer de belangrijke volksvertegenwoordiger die hij tien jaar lang was. Ik had de indruk dat hij zich echt prettig voelde op dat lokale podium. Het contrast met Den Haag was op dat moment erg groot."

Of Wilders weer terugverlangt naar Limburg komt ook ter sprake in Geert.

Wilders was in november 2023 met maar liefst 37 zetels de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Eerder was hij onder meer Kamerlid voor de VVD, gedoogpartner in het eerste kabinet-Rutte en doelwit van talloze bedreigingen.

De neutrale website die iedereen met de verkeerde mening van zijn platform weert zag de NPO-slijmfilms The European (over Frans Timmermans), Jesse (over Jesse Klaver) en Sigrid Kaag Superstar en dacht: DAT KUNNEN WIJ OOK.