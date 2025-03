We hebben er weer een Nederlander bij! Youness C. werd geboren als Marokkaan, kreeg op zijn 9e een Nederlands paspoort, vertrok in 2013 vanuit de Amsterdamse Vogelbuurt naar Syrië om de wereld een betere plek te maken (bij wel niet wel terroristische groepen Ahrar al-Sham en Jund al-Aqsa, was hoop gezeik over), dook in 2014 op bij Nieuwsuur, meldde zich in 2018 bij de Nederlandse ambassade in Turkije, liet daar zijn vrouw en kinderen achter, werd door de marechaussee teruggebracht naar Nederland en in 2019 veroordeeld (uitspraak) vanwege terrorisme en raakte als gevolg daarvan zijn paspoort kwijt.

En dan weet u het al: dat is natuurlijk discriminatie! Want als Youness C. geen ander paspoort had gehad, dan hadden we zijn Nederlandse paspoort niet af mogen pakken omdat hij dan statenloos zou worden. Als, als, als, als uw oma wielen had, dan was ze een fiets, maar de rechtbank in Amsterdam is kennelijk gevoelig voor dit soort redeneringen, die een bom leggen onder het beleid om de paspoorten van terroristen af te pakken. HIERRR de uitspraak van de rechter als u het niet gelooft, en hieronder de uitleg in het persbericht.