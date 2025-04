De wouten hebben veertien mensen aangehouden voor opruiing tot terrorisme op sociale media. De jongste is veertien jaar oud. "Ze zouden onder meer op TikTok hebben geprobeerd anderen aan te sporen om terroristische misdrijven te plegen. (...) De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) verrichtte acht arrestaties. De eenheid Den Haag verrichte drie aanhoudingen, de eenheid Rotterdam twee en de eenheid Amsterdam één." Meer wil het OM in verband met de leeftijd van de verdachten niet zeggen. Maar MEESTAL, meestal, heeft het iets te maken met jongeren uit Barneveld en Staphorst die boos zijn omdat iemand een grapje heeft gemaakt over Jezus.