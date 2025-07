Ontzettend lekker gewerkt togadragers van het OM, bekend van de rechtsstaat, die zo onder druk staat. Na maanden nadenken heeft het Openbaar Ministerie namelijk besloten omroep Ongehoord Nederland NIET te vervolgen om racisme nepnieuws de advertentie waarin naar een hoofdredacteur werd gezocht met de tekst "m/v (geen X)". De reden? "Volgens het Wetboek van Strafrecht is deze vorm van discriminatie alleen strafbaar als dit wordt gedaan ‘in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf’. Aangezien Ongehoord Nederland een omroepvereniging is, is hier in dit geval geen sprake van." JA HALLO OPENBAAR MINISTERIE HAD DAT EVEN METEEN GECONCLUDEERD VOORDAT ONZE BELASTINGCENTEN WERDEN OPGESOUPEERD AAN EEN TIJDROVEND VERHOOR VAN DE DIRECTIE VAN ONGEHOORD NEDERLAND. EN WAAROM HEBBEN JULLIE ÜBERHAUPT TIJD BESTEED AAN DEZE IDIOTE KWESTIE, HEBBEN JULLIE NIKS BETERS TE DOEN DAN DIT SOORT ONZIN WAARDOOR DUBIEUZE MEDIA TERECHT KUNNEN KLAGEN OVER INTIMIDATIE DOOR DE STAAT? EN WAAROM HEBBEN JULLIE BNNVARA NIET VERVOLGD VOOR HET VOORTREKKEN VAN ALLOCHTONE KANDIDATEN? EN HOEZO SCHRIJVEN WIJ DIT TOPIC NU OPEENS IN HOOFDLETTERS? IS DAT OMDAT WIJ GEKWETST ZIJN DOOR ZOVEEL JURIDISCH ONBENUL BIJ HET OM? OF ZOVEEL GEBREK AAN POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ANTENNES? NOU? WIJ STELLEN TOCH ALLEEN MAAR VRAGEN? OF NIET SOMS?

Zucht.