Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar gisteren schijnt er dus een spoedvergadering van de Ledenraad van Ongehoord Nederland te zijn geweest (bron: hep gestaan op X). Dit, om lid van de Raad van Toezicht (en idioot) Bauke Geersing te ontslaan en te vervangen door ex-FVD-Kamerlid Simone Kersseboom. Maar Bauke Geersing is naar eigen zeggen namelijk helemaal niet ontslagen, hij is juist zelf opgestapt!

"Er was sprake van een goed voorbereide coup tegen mij en dus tegen de professionalisering die ik voorstond". Aha. Een coup. En als Bauke Geersing ergens een broertje dood aan heeft, dan is het wel aan een coup natuurlijk. Daarom is Bauke Geersing ook geen lid geworden (nog checken, red.) van de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland nadat er daar een coup tegen Arnold Karskens plaatsvond.