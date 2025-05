Hadden we gisteren even gemist tussen alle protesten en een halve oorlog door, maar in Brussel zijn er ook nog mensen op zoek naar de bonnetjes van de Coronabonds die Nederland niet wilde en die er toch kwamen. En u raadt het al: er zijn helegaar geen bonnetjes. Niemand controleert waar het geld naartoe gaat, niemand controleert of dat efficiënt gebeurt, en Rekenkamerleden spraken tijdens een persco die EW heeft gevolgd van 'compleet absurd' beleid. De gelden heten nu 'Next Generation EU'. "Het betekent vooral dat zíj het geld moeten terugbetalen". Gelukkig is de EU niet van plan binnenkort opnieuw gezamenlijk geld te lenen, en als dat wel zo zou zijn, dan zou de Tweede Kamer daar wel een stokje voor kunnen steken. Toch?

Toch?

TOOOOOOOOCH?

HELE RAPPORT: Daarr