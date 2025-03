Daar gaan we weer. Morgen debatteert de Kamer maar weer eens over de hersteloperatie van het toeslagenschandaal (gaat: slecht) en vandaag staat er allerlei nieuws in de krant over wat er daar nou weer allemaal fout mee is gegaan. NRC meldt dat de ambtenaren van UHT jarenlang niet over bestanden bij de Belastingdienst konden beschikken, waardoor mogelijk duizenden ouders onterecht 30.000 euro hebben gekregen terwijl ze helemaal niet gedupeerd waren. Dat zou al sinds oktober bekend zijn, maar is maandenlang geheim gehouden (oude: bestuurscultuur). Ondertussen zouden het ministerie van Financiën en de SGH van Prinses Laurentien (die weg is als voorzitter) vrede hebben gesloten, maar wordt in de T. alweer flink met modder gegooid over een ambtenaar die juist Laurentien in haar gezicht zou hebben geschreeuwd. Afschuwelijk natuurlijk, mensen in hun gezicht schreeuwen, oneindig veel erger dan jarenlang mensen al hun geld en hun kinderen afpakken. Oh nee wacht.