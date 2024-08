Och nou wat ont-zet-tend verschrikkelijk zeg. Bij het AD (Jan Hoedeman, bekend van de martelhoax) zijn er ambtenaren van het ministerie van Financiën die hebben geklaagd over grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. "Prinses Laurentien zou ambtenaren onbehoorlijk hebben bejegend. Dat blijkt uit onderzoek van deze site. Naar verluidt gaat het om zeker acht meldingen."

"Ingewijden een patroon van intimidatie, dat leidde tot een angstcultuur. Volgens hen was er sprake van emotioneel reageren, mensen uitschelden, geen tegenspraak dulden." Oei! Wat erg! Wat afschuwelijk! Nou zullen al die toeslagenouders die jarenlang helemaal kapot zijn gemaakt wel opeens allemaal medelijden hebben met die ambtenaren. Én emotioneel reageren, én mensen uitschelden én geen tegenspraak dulden.

Dat gezegd hebbende...

Het kabinet-Rutte had natuurlijk nooit moeten toestaan dat prinses Laurentien zich met de toeslagenaffaire ging bemoeien. Dat was een recept voor een clusterfuck. Maar ja. Het kabinet-Rutte had nog veel meer dingen nooit moeten doen in de toeslagenaffaire. En nu zit iedereen met de gebakken prinsesselijke peren.