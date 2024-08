Eeeeen dat ontbrak nog maar aan die hele rel rond prinses Laurentien, die volgens prinses Laurentien niet over prinses Laurentien moet gaan en daarom de hele tijd toch over prinses Laurentien gaat, simpelweg omdat het leven van prinses Laurentien altijd over prinses Laurentien gaat: haar mannetje prins Constantijn doet op nationale radio zijn zegje over de kwestie. Want er klopt allemaal niks van die anonieme beschuldigingen, aldus de betrouwbaarste bron die wij ons kunnen voorstellen, namelijk de man van de beschuldigde. En nu doet niet alleen de vrouw van de broer van de koning mee aan de ruzie met de regering, maar ook de broer van de koning zelf. Volgens prins Constantijn heeft Dick Schoof nog geen contact met hem opgenomen over de kwestie. NOU GA DAT DAN EENS HEEL GAUW DOEN DICK SCHOOF.