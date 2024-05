Thanks Rutte

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was. Volgens een geheime notities van het ministerie van Financiën gaat het compenseren van de toeslagenouders mogelijk 5 MILJARD EURO duurder uitvallen dan aanvankelijk verwacht. Zo schrijft de NOS. Het totale kostenplaatje van deze schandvlek komt dan op 14 miljard euro.

"Dat is vooral het gevolg van een nieuwe methode om slachtoffers te compenseren, die wordt uitgevoerd door een stichting van prinses Laurentien, blijkt uit de notitie. Ambtenaren vragen zich af of de grote bedragen die daarmee gepaard gaan nog wel uitlegbaar zijn. Gemiddeld krijgen gedupeerden via de nieuwe methode 128.000 euro schadevergoeding."