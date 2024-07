Kijk nou eens wie er weer tijdens zijn vakantie een lekker proefballonnetje oplaat: Pieter Omtzigt. Die werd de afgelopen tijd helemaal niet goed van Máxima d'r uitspraken over de digitale euro en dat gedoe van Prinses Petra met de toeslagen. En het plan is nu: hullie van Oranje moeten gewoon d'r bek houden. "Het is hoog tijd dat wij ervoor zorgen dat leden van het Koninklijk Huis géén dingen meer doen naast hun eigenlijke, ceremoniële werk. Doen we dat niet, dan moeten wij in speciale gevallen de ministeriële verantwoordelijkheid hiervoor weghalen bij de premier. Voor koningin Máxima ligt dit nog gevoeliger dan voor prinses Laurentien, die wat verder van de troon staat." Helemaal mee eens Pieter. Niet normaal maken wat niet normaal is.

PS STIJLLOOS AMENDEMENT: "De Kamer, overwegende dat we helemaal krankjorum worden van gravinfluencer Eloise, verbiedt tevens daarnaast ook alle uitingen op sociale media, en daarbuiten, van gravinfluencer Eloise, en gaat over tot de orde van de dag."