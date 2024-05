Wat een ongelofelijke clusterneuk is dit zeg. U kent prinses Laurentien misschien als de domme moeder die opduikt in de domme vlogs van die domme gravinfluencer Eloise, maar ze doet dus ook nog wat anders. Namelijk: zich bemoeien met het herstel van het toeslagenschandaal. Zoals u weet: dat loopt niet goed. En nu had Laurentien daar iets op bedacht, en dat loopt nog steeds niet goed. En nu zegt Laurentien: dat is allemaal de schuld van die domme kutambtenaren. En die kutambtenaren zeggen: dat is allemaal de schuld van die domme kutprinses. "Laurentien zou niet vatbaar zijn voor kritiek, valt op het ministerie te horen, en heeft bovendien het liefst alleen contact hebben met de staatssecretaris of hooggeplaatste ambtenaren. Na een kritische evaluatie van de methode, kreeg het ministerie een gepeperde brief terug: de opmerkingen waren ’feitelijk onjuist, onvolledig en suggestief’."

En nu heeft een lid van het Koninklijk Huis openlijk ruzie met het kabinet. En dat lid denkt: nu ga ik even een video van 13 minuten maken "voor de ouders". Echt fijn voor die ouders zeg, dat prinses Laurentien met ze meeleeft. "Vrijdag moet demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) de Tweede Kamer laten weten of ze verder gaat met de methode-Laurentien." Dat ze het nu volslagen onmogelijk heeft gemaakt voor iedereen die een beetje snapt hoe een democratie werkt om nog met haar stichting door te werken, dat is dan jammer. Maar Laurentien heeft tenminste haar puntje gemaakt. Lekker gewerkt.