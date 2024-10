Hoe vaak kun je als overheid je mensen in de steek laten? Nou, heel vaak. Vandaag aflevering zoveel van de totale incompetentie rond alles met het toeslagenschandaal: een vernietigend vertrouwelijk rapport over de Commissie Werkelijke Schade, die dit hele zooitje zou moeten oplossen. Volgens Follow The Money staat onder andere in het rapport dat de CWS freelancers inhuurt maar vervolgens geen idee heeft wat die precies uitvoeren en dat die freelancers "amper met elkaar communiceren en ‘cynisch’ zijn over ‘de hele hersteloperatie’".

Als je leven dus al de totale vernieling in is geholpen door het toeslagendrama moet je aankloppen bij de CWS, maar dan is de hulp nog ver weg. In ieder geval moet je 2 jaar op een beoordeling van de commissie wachten, en die wachttijd is de afgelopen jaren alleen maar opgelopen. Vervolgens helpt het ook niet dat de mensen binnen de CWS elkaar naar het leven staan, of zoals het rapport zegt "allerlei opvattingen en beelden over elkaar, zonder dat die worden uitgesproken" hebben. Verder werken er ook amper mensen met een financiële achtergrond (HOE DAN?) en tot overmaat van ramp is het "niet zichtbaar waar de medewerkers (screeners, secretarissen) precies hun uren aan besteden of waarom een traject lang duurt".

Sinds de komst van directeuren Jan van den Bos en Anneke van den Breemer, die orde op zaken hadden moeten stellen, is het allemaal alleen maar erger geworden. In april en augustus werden er 45 dossiers afgerond, terwijl dat een jaar eerder in die periode nog 60 waren. Nou, wij gaan een middagje schreeuwen in een kussen. CWS, FIX JE SHIT.