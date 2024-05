Stel nou hè. Stel nou dat het allemaal een grote vergissing was, die toeslagenaffaire. Dat er eigenlijk gewoon allemaal met kinderopvangtoeslagen frauderende ouders en bureautjes waren, en dat die vanwege de Bulgarenfraude allemaal een tikkie hard zijn aangepakt, en dat dat nu eenmaal is wat er gebeurt. Waarom bestaat Joop Hack dan? Waarom is hij dan een ambtenaar die maandenlang stiekem stukken aan toeslagenadvocaat Eva Gonzalez Perez heeft verstrekt? Waarom waren dat dan allemaal stukken waar zij recht op had, maar die zij niet ontving van die advocaat? Waarom is Joop Hack dan door de Belastingdienst op non-actief gesteld wegens "ernstig plichtsverzuim"? Terwijl Joop Hack de enige was, die wel zijn plicht vervulde? Waarom heeft Joop Hack daar, volgens zijn vrouw, hartklachten aan overgehouden? Waarom kreeg Joop Hack pas eerherstel toen staatssecretaris Menno Snel onder politieke druk kwam te staan? Waarom bestaat er dan zo iemand als 'Teamleider 17051', die als enige van de Belastingdienst wél met Gonzalez Perez mocht praten (en informatie achterhield)?

Nou ja. Dat zou je je dus af kunnen vragen. En je kunt je afvragen waarom er nooit iemand is veroordeeld. En je kunt je afvragen wie 'teamleider 17051' eigenlijk is. Of 'toeslagenjurist 677', of 'toeslagenjurist 936'. En je kunt je afvragen waarom de Belastingdienst in 2021 nog interne filmpjes verspreidde waarin werd gezegd hoe erg het allemaal was, voor de Belastingdienst. En je kunt dus het interview met totale kampioen Joop Hack in Trouw lezen. En het boek van Renske Leijten (bekend van tv) over Eva Gonzalez Perez lezen. Dan kun je in ieder geval nooit meer zeggen: zo hadden we het niet bedoeld.