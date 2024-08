Het toeslagenschandaal is een verschrikking. De afhandeling daarvan is een verschrikking. Ambtenaren die dit op moeten lossen die anoniem gaan klagen over "emotioneel reageren, mensen uitschelden, geen tegenspraak dulden" zijn een verschrikking. Maar for king's sake, prinses Laurentien, ga geen rechtszaak aanspannen tegen het AD omdat een paar anoniempjes iets vervelends over je zeggen. Rechtszaken tegen journalisten zijn sowieso stom, maar deze helemaal. Want je had al van mijlenver kunnen zien aankomen dat iemand die haar Koninklijk profiel inzet om meer gedaan te krijgen binnen de overheid, ook zou worden aangevallen op het feit dat ze haar Koninklijk profiel inzet om meer gedaan te krijgen binnen de overheid. Dat is wat er nu gebeurt. Dat is niet fraai, maar het is vooral ruis. Ga die ruis niet versterken, en richt je op de hoofdzaak: dat die ouders worden geholpen. Zo goed en zo snel mogelijk.