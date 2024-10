Oei GeenStijl dat is nog eens een weinig flatteuze benadering van mevrouw Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw Van Amsberg-Brinkhorst - die eigenlijk gewoon Petra Brinkhorst heet! Nou TIT FOR TAT zeggen we dan, want: "Op het ministerie van Financiën zijn meerdere meldingen binnengekomen van ongewenst gedrag door prinses Laurentien. Dat blijkt uit een interne terugblik die het ministerie deed en die is ingezien door de NOS." Was al bekend natuurlijk - het nieuws nu is dat het zou gaan om ongeveer twintig meldingen (dus geen klachten). Het ministerie komt tot de conclusie 'dat medewerkers zich hebben bevonden in een werkklimaat met een te hoge werkdruk waarin bovendien onvoldoende oog was voor de positie van medewerkers in verhouding tot de stichting'. Arme ambtenaren, bel Slachtofferhulp! Nou ja, gelukkig kan Petra altijd nog vlogger worden. Of meukverkoper. Of nee wacht! Span een rechtszaak aan tegen de NOS!