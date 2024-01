Achter de week dat "Gravinfluencer" Eloise bekend maakte dat ze wel klaar is met alle aandacht, geld inzamelde voor Gaza en aangaf zich te willen aansluiten bij Extinction Rebellion gaat een uitgekiende mediastrategie schuil. Een beetje rumour around the brand moeten de Oranjes gedacht hebben, een en ander blijkt namelijk de opmaat naar het nieuws dat de nepobaby en haar moeder een uitdragerij zijn begonnen in de oude fotowinkel op de Haagse Frederiksstraat. Ze gaan vanaf volgende maand luxe tweedehandskleding in My Lima Lima verkopen, de opbrengst gaat naar goede doelen. Idee ontstond toen prinses Laurentien zich inzette voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire en haar kledingkast de ogen opende. Styletweetwaardig zinnetje: "Dat was een tijd dat ik alleen maar aan het werk was. Ik was alleen maar in het zwart en donkerblauw gekleed, en totaal niet met mezelf bezig." Anyhow, leuke bijbaan voor de mediagravin want ze moet sparen voor een ticket voor de boot wegens een half jaar op kamers in New York.