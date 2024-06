Nederland won met 2-1 maar de kinderen met kanker verloren zondag in Hamburg. Bovenstaand beeld leidde tot internationale oPhEf die nu ook Bart van de Ven uit Breda raakt. De Brabander maakte van het EK 2008 Zwitserland tot en met het WK in Brazilië in 2014 enige furore als DJ Rasta Ruud. Een levend eerbetoon aan Ruud Gullit die met instemming het spektakel gade sloeg. Van de Ven zou dit EK in Duitsland weer terugkeren in zijn rol - reenactment eerder met het identieke wedstrijdshirt en dezelfde Lotto voetbalschoenen en aanvoerdersband als in '88 - maar ziet daar na alle kritiek van af: "Ik ben erg geschrokken van de reacties. (-) Als John de Wolf in 1988 de held was geweest, had ik die zo goed mogelijk geïmiteerd. Maar toevallig was het Ruud Gullit die de geweldige kopbal maakte." Belangrijker: de opbrengst van zijn optredens wilde Van de Ven schenken aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie maar daar kunnen de kankerkindjes nu naar fluiten. Of niet? LAAT DJ RASTA RUUD ZIJN KARWEI AFMAKEN!