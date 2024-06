Okee mensen hoor ons uit. Ja we hebben kansloos verloren van een stel skileraren, pistenbullybestuurders en kaiserschmarrnvreters. Maar nu komen we in de onderste helft van het schema (zie onder, waarschijnlijk tegen Engeland) en daar is iederéén ruk. Engeland is traditioneel ruk, Italië is hakken over de sloot ruk, Oostenrijk is straks ook gewoon weer ruk, België is over de heel bejaardencentrum ruk en de rest is gewoon helemáál ruk. Aan de bovenkant van het schema: Portugal, Frankrijk, Spanje, Duitsland - die zien we pas in de finale. Eigenlijk was verliezen dus heel gunstig: WE GAAN NAAR DE FINALE! WE GAAN NAAR DE FINALE! Er moet natuurlijk wel wat gebeuren, want Ronald Koeman snapt er geen hol van. Hij heeft ónze hulp nodig. Een opstelling voor de wedstrijd van zondag tegen Engeland. Veermannetje is cooked, die kan zich gaan melden bij Real Madrid. En verder? ROEPT U MAAR.