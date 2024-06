Ja, nog even over dat Olympiastadion, dat is dus dit jaar exact 88 jaar oud. Hoe hondenfluiter wilt u het hebben? 88 = HH. Bel Tinkebell, want deze HEIL HONDENFLUIT moet op die BNNVARA-site! Nederland speelt in het stadion van FC Omvolking. Boe! Schande! Cancellen! Op de snelweg zitten! Rode verf op De Nachtwacht! Enfin, mooi verhaal in Volk en Vaderland over het Olympiastadion. In 1936 gingen de Spelen opnieuw naar Berlijn. Staatshoofd Adolf Hitler besloot tot de bouw van een nieuw stadion voor honderdduizend toeschouwers. Het oorspronkelijke ontwerp van architect Werner March bevatte veel glas en staal om de plek een vriendelijk, open en modernistisch gevoel te geven. Hitler drong aan op zware stenen en openlijk neoklassieke lijnen en liet March samenwerken met Albert Speer, de rijksarchitect en latere minister van munitie en bewapening (bron). Collega-staatshoofd Memphis Depay begint vanavond gewoon in de basis, want hij is de baas. Rest van de opstelling: daarrr, stapelkrankjorem oranjefeest hierrr en daaro de voorbeschouwing + LIVESTREAM. Holland!

JAAAA 0-1: MALEN! 6' og

DRINKPAUZE: 35'

JAAAA 1-1: GAKPO 47'

NEEEE 1-2: Schmid 59'

2-2: DEPAY 75' VAR CHECK wegens hands, geen hands, goal

2-3: Sabitzer