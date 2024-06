Jaarlijkse zomerfotosessie van de Oranjes opdat de familie de rest van de zomer de persmuskieten niet van zich af hoeft te slaan. Z.K.H Mambo - het voorheen viezige gezelschapshondje van de vorstin gaat sinds afgelopen kerst eerst in de wasmachine maar de toy poedel blijft een smerig beest lezen we in vakblad Vorsten: "Mambo, die zijn baasjes vaker vergezelt bij fotomomenten, was wederom een grote hit. (-) De hond zorgde ook voor walging bij de prinsessen toen hij meerdere keren vogelpoep at." Over de prinsessen gesproken: Alexia kampt met keuzestress en weet ondanks geruchten over Groningen nog niet waar ze na de zomer wil gaan studeren.