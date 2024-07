Ja mensen we staan er weer gekleurd op in de buitenlandse media, en dan met name in de gezaghebbende Daily Mail te Groot-Brittannië. Prinses Alexia at gisteren KAUWGOM tijdens het kijken naar de finale van de 100 meter schoolslag (Nederlanders 5e en 8e) en dat is natuurlijk helemaal niet koninklijk. MAAR DAT MAAKT HET JUIST ZO SCHITTEREND. WIJ. ZIJN. NEDERLAND. WIJ ETEN KAUWGOM. ALS WIJ ZIN HEBBEN IN KAUWGOM. Nog meer belangwekkende foto's na de breek.