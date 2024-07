Nou, terwijl we in het thuisland (ooit het land van de beeldenstormen, red.) onze tijd nog steeds verspillen aan discussiëren over BLASFEMIE bij de opening, zijn onze jongens en meiden op de OLYMPISCHE SPELEN al volop bezig aan de derde dag. Nouja, volop... We waren op dag 2 al nukkig en nu is het werkelijk om je dood te schamen. Hier even een greep uit de waslijst aan landen die beter doen dan wij. Moldavië. Fiij. Kosovo. Oezbekistan. Mongolië. Kazachstan. Tunesië. België. Stuk voor stuk SHITHOLE COUNTRIES. Maar wel shithole countries met échte sporters. Die WINNEN. Daar doen wij kennelijk niet meer aan. Op de medaillespiegel staan we op dit moment NOG STEEDS onderaan met een score van NUL. Een dikke vette NUL.

En dan te bedenken dat het NOC-NSF kort geleden nog pleitte voor een basisbeurs voor deze luie donders. Alsof er nog niet genoeg miljoenen aan subsidie in die farce gegoten wordt. Van dat tuig sturen we dan 275 van naar Parijs. Maar één keer het Wilhelmus laten klinken, ho maar. Het volkslied hoor je alleen als de wekker van Wim-Lex en Máxima 's ochtends gaat. Die moeten er vroeg uit om met een of andere hinkstapsprong-selectie te hossen of een mislukte turnster te vertellen dat het echt heel knap is dat ze als 14e is geëindigd. Ga toch weg. TEAMNuL.