Volgens duurbetaalde data-jongens in de systeemmedia vorige weken hadden WE al een stuk of wat olumpiese plakken moeten hebben. Maar als we de Nationale Fotobank erop naslaan valt het vooralsnog een beetje tegen. We grijpen er steeds naast! Het regent gouden, zilveren en bronzen plakken, maar Nederland staat molenwiekend aan de zijlijn naast te grijpen! DAT WAS NIET DE AFSPRAAK GREGORY SEDOC!!!!1! Checken we dan ook nog even de Officiële Teletekst Medaillespiegel Pagina's dan worden we niet eens genoemd! Dit gave land! Met de beste economie van Europa! Met de beste export ter wereld! Met de grappigste koning van alle koningshuizen! Maar niet getreurd mensen. Vanavond toch nog kans op een medallie voor Nederlandje. Kwart voor tien ZWEMMEN (100 meter schoolslag) NOS Livestream.