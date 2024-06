Ook zouden de verdachten het slachtoffer van 12 (twaalf, XII) tijdens het voorval hebben gefotografeerd en gedreigd hebben haar in brand te zetten door een aansteker naast haar wang te houden

Even op een rijtje wat Franse media sinds gisteravond berichten.

Wie? Een 12-jarig joods meisje uit Parijse wijk Courbevoie en drie minderjarige verdachten. Volgens Le Figaro zijn twee van hen 13 jaar oud en eentje 12 jaar oud. Le Parisien spreekt van een 12-, 13- en 14-jarige verdachte. Beide kranten worden op basis van hun gesprekken met politiewoordvoerders onderstaand geciteerd.

Wat zou er gebeurd zijn? Gisteravond werden twee van de drie verdachten voorgeleid op verdenking van "seksueel groepsgeweld, groepsverkrachting, doodsbedreiging, poging tot afpersing en antisemitisch geweld" tegen het 12-jarige slachtoffer. De 12-jarige verdachte zal later terechtstaan voor "assisterend getuigenschap bij verkrachting", maar is ondertussen met een "aanvullende justitiële opvoedings/onderwijs-maatregel" in vrijheid gesteld.

Le Parisien schrijft dat justitieel-medisch centrum Garches na de aangifte een gynaecologisch onderzoek heeft uitgevoerd dat "de verkrachting bevestigde".

Alle drie verdachten zouden hun betrokkenheid tijdens verhoor bekend hebben en gezegd hebben dat ze "uit wraak handelden".

Volgens de politie vond het seksuele groepsgeweld plaats op zaterdag 15 juni nadat het slachtoffer met "haar vriendje" via het Henri Regnault Park naar huis liep. Daar kwam ze twee verdachten tegen die ze "vaag kende" en haar tegenhielden. Later zou een derde verdachte zich bij de groep aangesloten hebben.

Le Figaro schrijft dat de derde verdachte haar uitschold voor "vieze jood". Le Parisien schrijft dat deze derde verdachte haar "ex-vriendje, ook 12 jaar oud" is die nu boos was omdat zij haar joodse achtergrond destijds voor hem zou hebben verborgen. Een andere verdachte zou tegen de politie gezegd hebben dat hij het slachtoffer geslagen heeft omdat ze "slechte dingen over Palestina gezegd heeft".

Hierop neemt het drietal het slachtoffer mee naar een ongebruikt kinderdagverblijf waar het seksuele geweld ontvouwt. Le Figaro schrijft:

"Hier volgt een ongekende geweldsuitbarsting: volgens onze informatie werd de tiener geslagen, tegen de grond gegooid en gefotografeerd. Een van de verdachten hield een aansteker naast haar wang en dreigde haar "te verbranden". Ze dwongen haar vervolgens tot vaginale, anale en orale penetratie en dreigden haar te vermoorden als ze met de politie zou praten."

Volgens de politie had een van de verdachten "antisemitische teksten, afbeeldingen en een verbrande Israëlische vlag" op zijn telefoon.

Zeg, hoe is het eigenlijk met die rechtszaak van begin mei rondom die groepsverkrachting van een 14-jarig meisje door minderjarige Somaliërs waarvan eentje slechts 9 jaar oud in het Belgische Kortrijk?

En dan nu een ongemakkelijke waarheid: elke vorm van seksueel geweld door moslims tegen niet-islamitische slachtoffers is een vorm van jihad en moet met terroristisch oogmerk berecht worden, anders heb je het gewoon niet begrepen.