Het bovenstaande segment begon in de officiële livestream op 1:54:50 (helaas niet beschikbaar in NL, maar wel in Litouwen) en eindigde 40 seconden later. Daarvan valt natuurlijk onmogelijk vol te houden dat het iets anders verbeeldt dan Het Laatste Avondmaal, en dat doet dan ook niemand. Talloze betrokkenen verwezen ernaar als Het Laatste Avondmaal en de dame zelf RT'de op Instagram een story met de tekst: "Oh Yes! Oh Yes! The New Gay Testament!". Al RT'de ze later ook weer een story die haar ook bovenstaand omschreef als "Solar Goddess".

44 minuten later begon het onderstaande segment, dat ook op het moment zelf al door het officiële account beschreven én door alle live-commentatoren voorgelezen werd als een Grieks godenfeest. Al was het specifieke schilderij waarop het gebaseerd was - Jan van Bijlerts 'Het Feest van de Goden' - visueel wel geïnspireerd door Da Vinci's Het Laatste Avondmaal.