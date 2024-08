De casus even samengevat: de Algerijnse Imane Khelif is als intersekse/DSD geboren, heeft XY-chromosomen, maar tegelijkertijd wel vrouwelijke geno- en fenotypische kenmerken, en tegelijk genetisch ook mannelijke "competitive advantages" waardoor ze door de International Boxing Federation van deelname tegen vrouwen uitgesloten werd.

De Olympische Spelen stond haar deelname echter wel toe, en onderstaand blijkt hoezeer die "competative advantages" zich laten gelden. Het lijkt weinig te verschillen van hoe Mexicaanse vrouwelijke bokser Brianda Tamara een wedstrijd tegen Imane Khelif in maart 2023 beschreef: "When I fought with her I felt very out of my depth. Her blows hurt me a lot, I don't think I had ever felt like that in my 13 years as a boxer, nor in my sparring with men. Thank God that day I got out of the ring safely, and it's good that they finally realized."

Heeft Imane Khelif haar Laatste Olympische Avondmaal gegeten, of mag ze doorstomen tot goud?

Update 13:37 - Sportverslaggever van The Guardian (!): "Utterly heartbreaking hearing the Italian boxer Angela Carini in the mixed zone. Blood on her shorts. Broke down in tears as she explained that she had never been hit so hard before. Added that she came her to honour her father, that she was a warrior, but had to stop. Carini's coach in the mixed zone: “I don’t know if her nose is broken. I have to speak with the girl. But many people in Italy tried to call and tell her: “Don’t go please: it’s a man, it’s dangerous for you.”"

Update 13:55 - Gehele wedstrijd inclusief aanloop en nasleep na de breek of hier te zien.

Update 14:34 - Foto van het bovengenoemde interview hier.