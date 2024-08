Of zoals de NOS het opschrijft: "De Algerijnse (25) was in de finale een maatje te groot voor de Chinese Yang Liu: 5-0." En dat is natuurlijk een van de manieren om te parafraseren hoe de International Association of Athletics Federations (IAAF) in 2019 nog de aangeboren aandoening 46 XY DSD beschreef, waar Imane Khelif dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan lijdt:

"XY chromosomes produce testes (rather than ovaries), which produce testosterone in the typical male range (rather than testosterone in the – much lower – typical female range), which is what produces men’s bigger and stronger bones and muscles and higher haemoglobin levels, which gives them a massive performance advantage over women."

Maar goed, nog altijd wel een heel grote kans dat Imane pas in mei 2022, toen ze net 23 jaar was, onder bedenkelijke Russische omstandigheden voor het eerst hoorde dat ze deze aandoening heeft - net zoals tot aan 1996 ook veel andere DSD-vrouwen tijdens hun eerste Olympische geslachtstest pas voor het eerst van hun aandoening hoorden. En dat terwijl ze tussen haar 18e en 20e ook nog eens 6 van de eerste 9 wedstrijden tegen XX-vrouwen verloor, en eind mei 2022 nog overtuigend verslagen werd door Amy Broadhurst.

Vanavond om 22:30 vecht die andere DSD-boksers de Taiwanese Lin Yu Ting voor Goud tegen de Poolse Julia Szeremeta. Eurosports IMANE GOUD-poster, de uitreiking met een oprecht feestelijke onderlinge sfeer en reactie van het Algerijnse overheidsaccount na de breek.