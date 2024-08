Gisteren plaatsen we kanttekeningen bij het sentiment "Imane Khelif is gewoon een man die ongenaakbaar vrouwen mishandelt", want ze verloor 6 van de eerste 9 wedstrijden tegen vrouwen en werd eind mei 2022 nog overtuigend uitgeschakeld door Amy Broadhurst.

En vandaag een kanttekening bij de andere kant van het hoefijzer, namelijk dat Imane "gewoon een cis-vrouw" is en alle ophef "transfobie" is. Want wees eerlijk, dat is zéér waarschijnlijk nog grotere onzin.

De casus samengevat:

- De hoogcorrupte International Boxing Association (IBA) onder bewind van de Russische Umar Kremlev die de mond vol heeft van "sodomitische hyena's" nam in 2023 tijdens (!) een toernooi bij Imane Khelif en Lin Yu-Ting een test af *nadat beide* een Russische tegenstander versloegen. Uit die test uitgevoerd door "twee onafhankelijke laboratoria" zou volgens Russische staatsmedia blijken dat beide "XY-chromosomen" hebben, maar die testen zelf zijn nooit geopenbaard en daarmee niet te achterhalen.

- Er zijn op moment van schrijven nog geen testgegevens openbaar die onomstotelijk aantonen dat Imane Khelif XY-chromosomen heeft en daarmee intersekse/DSD is.

- Echter: ondanks Umar Kremlev/IBA's onmiskenbare corruptie en naargeestigheid blijft het wel erg onwaarschijnlijk dat hij regelrecht *liegt* over de gevonden XY-chromosomen, omdat dit in principe zo makkelijk te weerleggen is met een nieuwe test.

- Als je die waarschijnlijkheid verrekent met wat je eigen ogen zien, namelijk dat Imane Khelif wel degelijk onmiskenbaar mannelijke uiterlijke kenmerken heeft, dan mag je het toch wel zéér aannemelijk achten dat Imane Khelif inderdaad een vorm van intersekse/DSD is, en dan nagenoeg zeker de vorm 46 XY ARD.

- En iemand met 46 XY ARD intersekse/DSD is dus nadrukkelijk geen "cis-vrouw", want dat betreft vrouwen wier geboortegeslacht overeenkomt met de genderidentiteit. En zéér waarschijnlijk komt Imane Khelifs geboortegeslacht als intersekse/DSD dus juist niet overeen met haar vrouwelijke genderidentiteit.

De ophef is geen "transfobie"

Deze ophef is geen "transfobie", wat dat ook precies mag zijn. Want het was al snel duidelijk dat wat Imane Khelif ook is, trans is ze in ieder geval niet. De ophef gaat enkel om mogelijke kansenongelijkheid in het voordeel van Khelif, omdat ze als 46 XY ARD intersekse/DSD over o.a. veel hogere testosteronwaardes zou beschikken dan haar cis-vrouwelijke tegenstanders - veel hoger nog dan cis-vrouwen met relatief hoge testosteronwaardes.

Als de ophef een kwestie van "transfobie" zou zijn, waar was de ophef rond de enige daadwerkijke transgenderbokser deze Olympische Spelen, namelijk de Filipijnse biologische vrouw Hergie Bacyadan die zich zonder enige lichamelijke/hormonale ingrepen simpelweg identificeert als man, en tegen vrouwen bokst? Bacyadan vindt zelfs overigens dat intersekse/DSD'ers niet tegen vrouwen zouden mogen boksen, maar goed.

Zal Imane Khelif tijdens de Olympische Spelen nog getest gaan worden? Als het aan het Olympische Comité ligt niet, als het aan de VN ligt wel.

VANMIDDAG 17u22: Bokst Imane de kwartfinale, Hongaarse tegenstandster Luca Hamori plaatste vooraf deze vrouw versus Body Builder Satan-afbeelding en andere toespelingen op Instagram.

Naschrift 15:42 - Hoofdredacteur van Reduxx Magazine schrijft dat de IBA het tweetal niet direct na het verslaan van hun Russische tegenstanders aan testen onderwierp, maar pas twee wedstrijden later. Ook schrijft ze dat Lin Yu-Ting überhaupt niet tegenover Russen stond op dat toernooi.

"No Russian advanced to the finals of this match. The Russian boxer didn’t even came close to it. Disqualifying Khelif wouldn’t have advanced the Russian boxer to a favourable position. Further, multiple other boxers very easily beat Russian opponents and advanced to win gold without any such problems. Such as Morocco’s Khadija El-Mardi in the heavyweight, who directly beat Russia’s Diana Pyatak for a spot in the gold match that she would ultimately win. Other Russian boxers were left in the dust in other categories where they didn’t even end up placing at all. Yet no other boxers were “punished” for directly beating these Russian competitors. It also doesn’t mesh for Lin Yu-Ting, who never matched against a single Russian boxer."

UPDATE 17:58: Imane Khelif verslaat Hongaarse op punten, door naar halve finale