Le Point sprak afgelopen donderdag met hoogleraar biologie aan de universiteit van Bordeaux Georges Cazorla. Hij begeleidde de masterthesis van Imane Khelifs manager Nasser Yefsah, die hem eind 2022 vroeg te helpen Imane voor te bereiden op het wereldkampioenschap, het Afrikaanse kampioenschap en de Olympische Spelen. Cazorla kende Imane niet, maar kwam voor deze gelegenheid naar eigen zeggen "een beetje uit pensioen!"

Hij droeg bij aan het ontwerp van haar gehele trainings- en voedingsschema, en over de periode na haar schorsing in 2023 zegt hij het volgende:

"Na het WK 2023, waar ze is gediskwalificeerd, heb ik de leiding genomen en contact gezocht met een gerenommeerde endocrinoloog van het Parijse Universitair Medisch Centrum in Kremlin-Bicêtre, die haar heeft onderzocht. Hij heeft bevestigd dat ze een vrouw is, ondanks haar karyotype en testosteronniveau.

Hij zei: “Er is een probleem met haar hormonen, met haar chromosomen, maar dit is een vrouw.” Dat is het enige dat voor ons van belang is. We hebben daarna met een dokter in Algerije gewerkt om het testosteronniveau van Imane te controleren en reguleren, en op dit moment ligt dat binnen de vrouwelijke norm. De tests lieten een afname van van haar spier- en andere eigenschappen zien. Op dit moment kun je haar vergelijken op het spierniveau en biologische niveau met een vrouw-vrouw-vrouw."

Kortom, ook een Franse endocrinoloog lijkt bevestigd dat Imane Khelif inderdaad intersekse/DSD is, en dat haar mannelijke testosteronwaardes vervolgens kunstmatig verlaagd zijn.