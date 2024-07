Begrijpelijke ophef bij de gebruikelijke verdachten: Algerijnse en Taiwanese boksers Imane Khelif en Lin Yu‑ting die eind maart 2023 door de International Boxing Association werden uitgesloten van deelname aan wedstrijden tegen vrouwen, worden op de Olympische Spelen wel toegestaan tegen vrouwen te vechten.

Beide boksers worden in de ophef "transgenders" genoemd die de boel opzettelijk flessen. Echter, het is van beide boksers dus helemaal niet bekend of ze als biologische mannen geboren zijn en later in gendertransitie (geslachtstransitie bestaat niet) gingen. Of dat ze tot die 0,02% van de populatie behoren die met een "disorders of sex differentiation (DSD)" als genetisch intersekse geboren werden.

Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat vrouwelijke atleten met een DSD van deelname aan vrouwelijke competities uitgesloten worden. Dat overkwam eerder bijvoorbeeld Namibische rensters Christine Mboma en Beatrice Masilingi en de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya. En dat zijn dus géén transgenders, maar DSD-vrouwen.

De president van de International Boxing Association Umar Kremlev zei eind maart 2023 over de Algerijnse Imane Khelif: "Based on the results of DNA tests, we identified a number of athletes who tried to deceive their colleagues and pretended to be women. Based on the results of the tests, it was proven that they have XY chromosomes. Such athletes were excluded from the competition."

De aanklacht die nu rondom de Olympische Spelen wordt herhaald luidt dus dat beide biologische mannen zijn, maar zich abusievelijk voordoen als biologische vrouwen.

Daarbij twee kanttekeningen:

- In twee van de zes DSD-categorieën is sprake van XY-chromosomen, ondanks feno- en genotypisch vrouwelijke kenmerken.

- Het is zeer wel mogelijk dat een 41-jarige Rus genaamd Umar Kremlev onder wiens bewind de International Boxing Association de Olympische organisatie kwijtraakte wegens "long-running questions surrounding governance issues and a series of judging scandals" niet ontvankelijk genoeg was om het verschil tussen transgender en DSD te kennen.

Online valt niets te vinden over Imane Khelifs eventuele gendertransitie, en het is nou niet alsof gendertransitie zo'n beschikbare procedure is in Algerije. En over de onderstaande Lin Yu‑ting valt al helemaal niets te vinden. Dus misschien even voorzichtig aan met die beschuldiging van bewuste misleiding.

(Bovendien winnen transvrouwen vaak wel, maar ook lang niet altijd per se van vrouwen, al is dat weer een ander verhaal.)