Stoeien doe je maar in de slaapkamer, Jake

108 miljoen (!) kijkers had de knuffelpartij tussen Jake Paul en Mike Tyson volgens Netflix, de best bekeken sportwedstrijd ooit op een streamingplatform, met de toyboy van Jutta Leerdam die aan het einde van de pot als winnaar uit de koker kwam. Het gevecht leverde Jake Paul 40 miljoen dollar (!) op en Mike Tyson kreeg naar verluidt 20 miljoen dollar. MAAR! Heeft Mike Tyson contractueel afgesproken om te verliezen? Het zoemt rond in de hoekjes van het internet, met beelden waarop te zien is dat Mike zich op momenten inhoudt (bijvoorbeeld als de dekking van Jake laag is), beelden waarop mogelijk te zien is dat Jake (na een furieus begin van Mike) gezegd zou hebben dat Mike het rustig aan moet doen, de constatering dat Mike geen enkele uppercut heeft uitgedeeld (toch zijn kenmerkende stoot) en knakkers (zoals deze dj) die het uit eerste hand gehoord zouden hebben. Zelfs ONZE Jutta wordt er aan de haren bijgesleept, omdat zij op voorhand per ongeluk de uitslag verklapt zou hebben.

Ook vanuit serieuze hoek (voormalig wereldkampioen Carl Froch, bokstrainer Tunde Ajaye, enzovoorts) 'beschuldigingen' dat de boel verkocht zou zijn. De Mike Tyson uit de training - die als een beest sparringpartners door de ring joeg - was in ieder geval nergens te bekennen. Ondertussen azen allerlei andere vechters nu op het geld van Jake, zoals onze kickbokskampioen Nieky Holzken, maar ook de ongeslagen kampioen van de lichtzwaargewichtdivisie, de fenomenale Artur Beterbiev. E茅n ding weten we zeker: als Jake Paul zou moeten knokken tegen 贸nze Gradus Kraus, wordt-ie finaal gesloopt.