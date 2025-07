Let's get ready to rumble

De hele bokswereld kijkt uit naar de allergrootste partij van de laatste jaren, tussen pound-for-pound-grootheden Canelo Álvarez en Terence 'Bud' Crawford, op 13 september in Las Vegas. Maar ja, supermiddengewicht, en wat dat betreft spreekt het zwaargewicht bij het grote publiek toch meer tot de verbeelding. UNDISPUTED, noemen ze het, de knokpartij vanavond tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois. Undisputed omdat het gaat om alle vier de belangrijkste riemen (WBA-WBC-WBO-IBF), waarvan er drie bij Usyk zijn en de IBF bij Dubois in z'n schoot belandde omdat Usyk ervoor koos om te rematchen met Tyson Fury. De laatste undisputed bokser vóór Usyk in het zwaargewicht was Lennox Lewis in 2000.

Over Fury gesproken: de superzwaargewicht uit Engeland verloor op weg naar het supersterrendom niet één, maar twee keer op punten van Usyk en kapte daarna (uiteraard multimiljonair) met boksen, maar kondigde onlangs een derde gevecht tegen de Oekraïner aan. Usyk, die met zijn linkerjab uit de hel, fenomenale voetenwerk en technische superioriteit keihard op weg is een van de beste boksers aller tijden te worden, moet eerst dus nog tegen Daniel Dubois. Dubois is met zijn 113 kilo en fenomenale kracht een levensgevaarlijke tegenstander; zo was hij vorig jaar véél te sterk voor het gevallen wonderkind Anthony Joshua. Niet voor niets is de bijnaam van Dubois 'Dynamite': sinds de val van Deontay Wilder (die werd ontmanteld door Fury) heeft hij de allerhardste stoot van de divisie met 21 ko's (!) in 22 gewonnen partijen.

Usyk en Dubois kennen elkaar: in 2023 werd de Engelsman gesloopt door de Oekraïner, maar niet nadat Usyk was neergegaan na een controversiële stoot onder de gordel. LANG VERHAAL KORT, vanavond in een volgepakt Wembley voor 90.000 (!) toeschouwers, laten we het maar het WK Boksen noemen, met onze stijlloze voorspelling: Usyk wint natuurlijk, in Ronde 10. Doen wij in Nederland nog een beetje mee met dat boksen? O jazeker: iets onder de zwaargewichtdivisie gaat Gradus Kraus de lichtzwaargewichtdivisie slopen: dat las u bij ons al op 15 november 2024 en dat leest u hier nu opnieuw. GO GRADUS.