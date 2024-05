En dan schakelen we nu LIVE over naar Saudi-Arabië voor de grootste bokspartij sinds 2015, toen fenomenen Floyd Mayweather en Manny Pacquiao tegen elkaar knokten in 'the Fight of the Century', en ook de grootste zwaargewichtenpartij sinds 2015. In november van dat jaar rekende Tyson Fury af met de vorst van de divisie Wladimir Klitschko, die bijna tien jaar als een allesverwoestende alleenheerser op de troon zat. Het 'saaie' tijdperk was voorbij en er volgden heerlijke gevechten, zoals het drieluik tussen Fury en Deontay Wilder, en het tweeluik tussen Oleksandr Usyk en de prachtige atleet Anthony Joshua. MAAR NU. Nu gaat het echt om de knikkers. Tyson Fury tegen Oleksandr Usyk. Unification of the belts voor de undisputed heavyweight championship, voor het eerst sinds 1999 (Lennox Lewis - Evander Holyfield) dat de riemen van de verschillende bonden weer bij één en dezelfde man terechtkomen.

Dan het gevecht. In de aanloop naar het gedroomde en langgekoesterde gevecht werd aanvankelijk aangenomen dat Usyk geen schijn van kans zou maken tegen 'super heavyweight' Fury. Immers: Fury zou met zijn 2.06 meter en gemiddeld boksgewicht van zo'n 122 kilogram simpelweg een te grote noot zijn om te kraken voor Usyk (1.90 meter en 100 kilo), die naar de Champions League toe moest klimmen via het cruisergewicht. Fury staat echter weer 'lichter' (op 118,8) dan in zijn eerdere gevechten. De verwachting was misschien dat hij zou gaan 'bulken' om zo zwaar en zo lomp mogelijk de ring in te komen, om vervolgens Usyk de hoeken in te dringen, op hem te leunen en hem zo af te matten. Het lijkt er echter op dat Fury het gevecht wel aan durft te gaan, voornamelijk door zijn reachvoordeel. Bovendien is Fury ondanks zijn figuur een technisch fenomenale bokser, met de kracht om ook na een knockdown altijd weer op te staan. Dat maakt 'm ook zo onverslaanbaar. Echter: is Fury (35 inmiddels) nog wel de Fury van 2020, toen hij in een ongekende slooppartij (Fury vs. Wilder II) de mooiste boksdemonstratie van de laatste jaren gaf?

Usyk, op zijn beurt, won in de aanloop naar dit supergevecht van Chisora, Joshua (2x) en Dubois. Tegen de verwachting in allemaal: vrij gemakkelijk. Zijn technische vaardigheden zijn ongeëvenaard, zijn voetenwerk is fenomenaal en hij wordt gezien als een extreem 'slimme' vechter: iemand die in staat is de partij te lezen en zich aan te passen aan (en in te spelen op) de zwakheden van de tegenstander, zelfs als die tegenstander een stuk groter en krachtiger is. Usyk is in het bezit van een linkerhoek uit de hel, extra gevaarlijk omdat-ie southpaw staat.

U leest: we hebben er zin in. Beide mannen zullen bij een winstpartij worden toegevoegd aan het rijtje pound-for-pound koningen van dit moment: de Japanner Naoya Inoue en de Amerikaan Terence 'Bud' Crawford. Live kijken in Nederland is gedoe, kan wel via DAZN en anders zoekt u maar een manier.

UPDATE - OLEKSANDR USYK WINT via Split Decision. Fury ging neer in 9 en werd gered door de bel. Zonder die knockdown vrij gelijkopgaand gevecht tussen twee giganten. Fury is het er hoe dan ook niet mee eens. Het gevecht kent een rematchclausule dus in oktober gaan we nog een keer, hoera.