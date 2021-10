Ademloos keken we naar de schermen van het stamcafé hoe het lekkere mannenlichaam van fitmeneer Anthony Joshua van de planeet werd geveegd door de linkerjabs van Oleksandr Usyk. En dan mogen we nu opblijven voor die wereldtitel bij de andere bond, nu wél het grootste gevecht van het jaar: Tyson Fury vs. Deontay Wilder III. De Champions League-finale in de bokswereld, met honderden miljoenen wereldwijd voor de televisie. Het sluitstuk van een heftige trilogie en als Fury nóg een keer wint schrijven we zijn naam definitief bij in het rijtje van de aller-, allergrootsten. In het eerste gevecht had Fury de bovenhand, maar werd hij tot tweemaal toe (tijdelijk) geveld door de hardste hand in de recente boksgeschiedenis: de rechter van Deontay Wilder. Fury herrees uit de as, maar die tweede knockdown was er eentje teveel en de partij ging de boeken in als een gelijkspel. In gevecht twee, een van de meest dominante prestaties in de geschiedenis van het boksen, werd de ziel van Wilder afgenomen, door de fenomenaal en technisch perfect boksende Tyson Fury. Door zijn lengte (2.06 meter) en gewicht (meer dan 120 kilo) werd Wilder niet alleen outboxed, maar ook op basis van het wedstrijdplan technisch en tactisch volslagen gekleineerd, tot zijn hoek de befaamde handdoek in de ring wierp.

Enfin, voor gevecht drie stapt Fury de ring in met een career high gewicht van 125,6 kilogram, terwijl Wilder met 108 kilo spierkracht ook geen kleine jongen is. We verwachten óf een knockout door de overhand right van Wilder, afkomstig uit Tuscaloosa Alabama, óf totale dominantie door de Gypsy King uit Manchester - en eerlijk gezegd hopen we het tweede. Prachtbokser, prachtkerel, prachtige inspiratiebron. De deuren van het stamcafé blijven de hele nacht open, want de partij vindt plaats in bokshoofdstad Las Vegas, ergens rond 5 uur Nederlandse tijd. Breng bier, helpers weg, de wedstrijd is alleen te zien op internet (u weet vast wel hoe en waar). Hier gaat u uw nu nog ongeboren zoon later over vertellen.

